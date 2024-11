Η αυστριακή ομάδα θέλησε να αποπροσανατολίσει τον ανταγωνισμό, ωστόσο η FIA έπειτα από έρευνα δεν επιβεβαίωσε τις υποψίες της.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας η Red Bull Racing μίλησε για αθέμιτες ενέργειες των αντιπάλων της. Η αυστριακή ομάδα υποψιάζεται πως εδώ και αρκετό καιρό άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου της McLaren Racing βάζουν νερό μέσα στα ελαστικά τους ώστε να καταπολεμήσουν την υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πρώτες υποψίες της Red Bull δημιουργήθηκαν στο GP Σιγκαπούρης όπου ο Λάντο Νόρις στο πρώτο του stint κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν στα 20 δευτερόλεπτα. Η εισροή νερού μπορεί να έχει πολλά οφέλη για μία ομάδα μέσα σε ένα Grand Prix. Από τη μία η φθορά των ελαστικών μπορεί να είναι μικρότερη και κατά τη διάρκεια ενός stint το μονοθέσιο να είναι ταχύτερο από άλλα, αποκτώντας έτσι μεγάλο πλεονέκτημα.

Οι υποψίες της Red Bull Racing είναι πιθανότατα απλά υποψίες. Η αυστριακή ομάδα ακολουθούσε για χρόνια την τακτική να βάζει νερό στα ελαστικά της Pirelli ώστε να έχουν τα μονοθέσιά της μικρότερη φθορά σε έναν αγώνα. Η τακτική αυτή έχει απαγορευτεί μέσω κανονισμού. Επιπλέον οι υποψίες των «ταύρων» βασίζονται στο γεγονός πως τα τελευταία δύο χρόνια αρκετοί μηχανικοί της έχουν αποχωρήσει για άλλες ομάδες, με ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη όπως ο Ρομπ Μάρσαλ έχουν πάει στην ομάδα του Ουόκινγκ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να μεταφέρουν μυστικά και κόλπα στους άμεσους ανταγωνιστές της.

Η Pirelli μέσω του αγωνιστικού της διευθυντή Μάριο Ίζολα, αρνήθηκε πως οποιαδήποτε ομάδα κάνει κάποια αθέμιτη ενέργεια. Το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις που οδήγησε σε παρέμβαση της FIA, η οποία διεξήγαγε έρευνα στη Βραζιλία. Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού αρνήθηκε τις υποψίες της Red Bull και ανακοίνωσε πως δεν βρήκε κάτι το μεμπτό.

Εάν η Red Bull ήθελε να αποπροσανατολίσει τους αντιπάλους της ενδεχομένως να το κατάφερε. Στο Σάο Πάουλο ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη και έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της καριέρας του.

