«Αν βρείτε τι έχει το μονοθέσιο θα σας δώσω ένα εκατομμύριο», είπε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στη Βραζιλία, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Το Grand Prix Βραζιλίας δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα περίμενε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός που αγαπάει το Ιντερλάγκος είχε ένα αποκαρδιωτικό τριήμερο στο οποίο κατάφερε να μαζέψει μόλις 1 βαθμό. Αναμφίβολα η καλύτερη στιγμή του 39χρονου στο Σάο Πάουλο ήταν όταν οδήγησε το μονοθέσιο του Άιρτον Σένα.

Από τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής ήταν εμφανές πως πάλευε με το μονοθέσιό του σε κάθε στροφή. Η Mercedes δεν κατάφερε να βελτιώσει την απόδοση του μονοθεσίου και ως αποτέλεσμα ο Χάμιλτον έμοιαζε περισσότερο με οδηγό αγώνων ράλλυ, παρά οδηγό Formula 1 με τις διορθώσεις που έκανε σε κάθε γύρο μέχρι και το τέλος του GP.

Μετά τον τερματισμό, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος με το πώς εξελίχθηκε όλο το τριήμερο: «Ο αγώνας μου στο σπριντ ήταν τραγικός, η ημέρα του αγώνα ήταν επίσης τραγική. Οι κατατακτήριές μου πήγαν επίσης πολύ άσχημα. Όλο το τριήμερο το μονοθέσιο ήταν πολύ κακό».

Ο Χάμιλτον πιστεύει πως οι αναβαθμίσεις που παρουσίασε η Mercedes στο Τέξας έχουν κάνει το μονοθέσιο ακόμη πιο απρόβλεπτο και παράλληλα πιο αργό. Ερωτώμενος σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί στην W15 ο Χάμιλτον απάντησε: «Πείτε μου εσείς. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Εάν μπορείτε να το βρείτε θα σας δώσω ένα εκατομμύριο».

An intense race out there. George had a strong first stint in the lead, but got stuck behind slower cars after the red flag



Lewis battled with a tricky car but fought hard to score the final point. Lots to debrief and we’ll be looking to fight back at the next triple-header pic.twitter.com/hhG3BRtXPF