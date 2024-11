H πιο συγκινητική στιγμή των τελευταίων ετών στη Formula 1, με τον επτάκις πρωταθλητή να οδηγεί την McLaren με την οποία ο Σένα πήρε τον τίτλο το 1990.

Αμέσως μετά τις επεισοδιακές κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας, ο Λούις Χάμιλτον έκανε ένα παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στην πίστα του Ιντερλάγκος. Ο Βρετανός μπήκε στην McLaren MP4/5B, το μονοθέσιο με το οποίο έχει γράψει ιστορία στη Formula 1 ο Άιρτον Σένα.

Ο θρύλος της F1 αποτελεί το ίνδαλμα του Χάμιλτον, ο οποίος έχει γίνει επίτιμος πολίτης Βραζιλίας και αποθεώνεται κάθε φορά που επισκέπτεται τη χώρα για αγώνα.

"I did one or two more laps than I was supposed to!"@lewishamilton reflects on driving an incredible piece of F1 history#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/mMvKyOkMfm