Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG θυμήθηκε τα νεανικά του χρόνια, το πρωί της Κυριακής στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Με έναν άκρως θετικό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας για τον Τζορτζ Ράσελ. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες ο 26χρονος Βρετανός της Mercedes-AMG πήρε τη 2η θέση στην κατάταξη πίσω από τον poleman Λάντο Νόρις της McLaren.

O Ράσελ έχει μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει το βάθρο στον αγώνα που ακολουθεί στο Ιντερλάγκος και αν έχει τη δυνατότητα θα κυνηγήσει και τη νίκη. Μετά το τέλος του Q3, o νεαρός Βρετανός εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε.

YES GEORGE! Lining up P2 for the Grand Prix 💚💛 pic.twitter.com/PAqXkxilWY