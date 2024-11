H Toyota Gazoo Racing κατέκτησε την pole position για τον αγώνα του WEC στο Μπαχρέιν που θα κρίνει την έκβαση της φετινής μάχης του πρωταθλήματος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 8 Ώρες του Μπαχρείν, τον τελευταίο αγώνα του WEC στο 2024, αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά συναρπαστικές. Η 10λεπτη διαδικασία της Hyperpole, που δίνει 1 βαθμό για την pole position, είχε για πρωταγωνίστρια την Toyota Gazoo Racing.

O Μπρέντον Χάρτλεϊ με το #8 Toyota GR010 Hybrid σημείωσε την ταχύτερη επίδοση με χρόνο 1:46,714. Η μοναδική του προσπάθεια ήταν κατά 0,323 δλ ταχύτερη από το #7 Toyota, το οποίο πήρε τη 2η θέση και «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης του αυριανού αγώνα στο Μπαχρέιν. Με το αποτέλεσμα αυτό η Toyota μείωσε τη διαφορά στους 9 βαθμούς από την Porsche στο πρωτάθλημα κατασκευαστών

Από την 3η θέση θα εκκινήσει η #51 Ferrari 499Ρ, με τον Αντόνιο Τζοβινάτσι να είναι μόλις 43 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από το #7 Toyota. Την 4η θέση στη Hyperpole πήρε η #99 Porsche 963 της Proton Competition.

H #50 Ferrari πήρε την 5η θέση μπροστά από τη #6 Porsche που προηγείται στη βαθμολογία οδηγών. Οι Κέβιν Έστρε, Αντρέ Λότερερ και Λόρενς Βανθούρ πρέπει απλώς να τερματίσουν στην 9η θέση για να εξασφαλίσουν μαθηματικά το πρωτάθλημα οδηγών, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν τα αντίπαλα πληρώματα των #7 Toyota και #50 Ferrari που βρίσκονται στο παιχνίδι. H δεύτερη εργοστασιακή Porsche πήρε την 7η θέση ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν τα: #12 Porsche, #15 και #20 BMW αγωνιστικά πρωτότυπα.

Στην κατηγορία LMGT3, η McLaren της United Autosports κυριάρχησε στις δύο περιόδους κατατακτήριων δοκιμών. Ο Τζος Κέιχιλ με τη #95 720S GT3 κατέκτησε την pole position με χρόνο 2:02,201 και ήταν μόλις δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος της δεύτερης McLaren της United Autosports με τον αριθμό 59. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η βρετανική μάρκα «κλείδωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον αγώνα. Από την 3η θέση η #55 Ferrari 296 GT3 της AF-Corse και από την 4η θέση η #85 Lamborghini Huracan GT3 των Iron Dames.

Οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν, ο τελευταίος αγώνας του WEC στο 2024 θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

