Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Autodromo Hermanos Rodriguez;

Ο εικοστός αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μεξικού, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 71 γύρων που ακολουθεί.

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην εκκίνηση, καθώς οι οδηγοί θα διανύσουν 1,2 χλμ μέχρι το σημείο φρεναρίσματος για τη στροφή ένα. Από την κορυφή θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός πήρε την πρώτη του pole position στο 2024 και ψάχνει τη δεύτερη φετινή του νίκη. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ενώ πίσω τους οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ θέλουν όσο τίποτα το κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

