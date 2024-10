Η αυστριακή ομάδα δεν πρόκειται να υποτιμήσει τις δυνατότητες των Ιταλών μετά την κυρίαρχη εμφάνισή τους στο Τέξας.

Μπορεί η «κοκορομαχία» μεταξύ των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις να επισκίασε τη νίκη της Scuderia Ferrari στο Grand Prix ΗΠΑ. Η ιταλική ομάδα έκανε τον τέλειο αγώνα κερδίζοντας με τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ ο Κάρλος Σάινθ πήρε τη 2η θέση.

Ενόψει του αγώνα στο Μεξικό, στη Red Bull Racing γνωρίζουν πλέον πως η Ferrari είναι σε κάθε GP στο παιχνίδι της νίκης. Αυτό επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της, Κρίστιαν Χόρνερ: «Η ταχύτητα των μονοθεσίων αλλάζει μέρα με τη μέρα σε ένα αγωνιστικό τριήμερο και από πίστα σε πίστα. Πιστεύω πως στην Αμερική η Ferrari βρήκε επιπλέον ταχύτητα. Στη Ferrari έδειξαν να είναι πολύ δυνατοί, ειδικά σε ρυθμό αγώνα. Ίσως θυσίασαν ταχύτητα στις κατατακτήριες δοκιμές για χάρη του αγώνα. Πιστεύω πως και στο Μεξικό θα είναι πολύ δυνατοί».

Getting our weekend started with this mega start 🚀#F1 || #MexicoGP 🇲🇽pic.twitter.com/PThXIVnPZa