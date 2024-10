Η ταχύτητα και η νίκη της Scuderia στον αγώνα του Τέξας δεν προκάλεσε καμία έκπληξη στη βρετανική ομάδα.

Έπειτα από δύο νίκες στους τρεις αγώνες που προηγήθηκαν του Τέξας, η McLaren Racing είχε αποκτήσει ένα μομέντουμ και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ταχύτητα της MCL38. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έφεραν τη βρετανική ομάδα στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και την έκαναν φαβορί για τη νίκη στο GP ΗΠΑ.

Παρά τις πολλές αναβαθμίσεις η ομάδα του Ουόκινγκ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και δεν είδε μονοθέσιό της να τερματίζει σε κάποια από τις τρεις πρώτες θέσεις. Αυτή που θριάμβευσε ήταν η Scuderia Ferrari με τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει τη νίκη και τον Κάρλος Σάινθ στη δεύτερη θέση.

Πέρα από τις δηλώσεις περί αδικίας από τους αγωνοδίκες για το συμβάν των Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν στον 52ο γύρο, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, αναφέρθηκε και στη νίκη της Ferrari στο Τέξας.

«Από πλευράς ανταγωνιστικότητας υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που πρέπει να εξετάσουμε. Όσον αφορά τη Ferrari, έχω ξαναπεί πως είναι πολλή γρήγορη και σταθερή στους τελευταίους αγώνες. Δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες. Στο Μπακού ο Λεκλέρ μπορούσε να κερδίσει στα ίσα, είχε τη δυνατότητα. Στη Σιγκαπούρη τον περιμέναμε επίσης να είναι στη μάχη της pole και στη μάχη για τη νίκη στον αγώνα. Δεν μας εκπλήσσει η Ferrari», είπε ο Ιταλός μετά τον τερματισμό στο Τέξας.

