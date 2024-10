Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG μίλησε με καυστικά σχόλια για το γεγονός πως ο Μαξ Φερστάπεν δεν τιμωρήθηκε για τη μάχη του με τον Λάντο Νόρις.

H μονομαχία ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις ήταν το κύριο θέμα συζήτησης μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix ΗΠΑ. Η μάχη των δύο οδηγών στον 52ο γύρο είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία του οδηγού της McLaren με 5 δευτερόλεπτα από τους αγωνοδίκες, κάτι το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Δεν ήταν μόνο το συμβάν στο τέλος του αγώνα που προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ακόμη στο paddock του Circuit of the Americas. Στη Mercedes-AMG υπήρξε συζήτηση μεταξύ των Τζορτζ Ράσελ και Τότο Βολφ για το συμβάν της εκκίνησης όπου ο Φερστάπεν ώθησε εκτός πίστας τον Λάντο Νόρις.

LAP 47/56 The two title rivals side by side! 😵 Verstappen manages to repel Norris's attack this time around #F1 #USGP pic.twitter.com/t5aFzt7mgB

Ράσελ: «Πήρε ποινή ο Φερστάπεν για τη στροφή 1»;

Βολφ: «Όχι, δεν πήρε ποινή και στο τέλος ο Λάντο δέχθηκε ποινή επειδή ωθήθηκε εκτός πίστας και προσπέρασε εκτός πίστας από την εξωτερική. Είναι μεροληπτική απόφαση και δεν εκπλήσσομαι».

Ράσελ: «Ναι… πολύ παράξενο».

Μετά τον τερματισμό, ο Βολφ ρωτήθηκε από το Sky Sports σχετικά με τη μάχη του 52ου γύρου, με τον Αυστριακό να είναι εκνευρισμένος με τον τρόπο που ενήργησαν οι αγωνοδίκες: «Ο Μαξ δεν δέχεται ποινή για κάτι που άλλοι οδηγοί αν το κάνουν τιμωρούνται. Είναι πάρα πολύ παράξενο και ακατανόητο. Πιστεύω πως ξέρουμε γιατί ο Μαξ δεν παίρνει ποινές αλλά δεν θα το πω στην τηλεόραση. Δεν θέλω να σχολιάσω τη μάχη των Μαξ και Λάντο γιατί δεν ήταν στο δικό μας αγώνα. Πιστεύω πως θα το σχολιάσουν οι Ζακ Μπράουν και Αντρέα Στέλα. Πρέπει να συγκρατηθώ».

A big moment in the race and potentially the season 😮



Norris overtakes Verstappen but picks up a 5-second penalty for passing off track ✋#F1 #USGP pic.twitter.com/y1DFXGde0U