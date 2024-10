O Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τον αγώνα στο Τέξας που απόλαυσε πολύ και το δυνατό σημείο της SF-24.

Ονειρικός αποδείχθηκε ο αγώνας της Scuderia Ferrari στο Grand Prix ΗΠΑ. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε τη νίκη, με τον Κάρλος Σάινθ να δίνει στην ιταλική ομάδα το 1-2, έχοντας μάλιστα μαεστρική στρατηγική. Τα πρώτα δείγματα ταχύτητας των «κόκκινων» τα είδαμε στον Αγώνα Σπριντ, όμως στον αγώνα των 56 γύρων η Ferrari απέδειξε πως ήταν η καλύτερη ομάδα.

Ο Σάινθ μετά τον τερματισμό του στη 2η θέση μίλησε στον Τζένσον Μπάτον για την εμφάνισή του στο Circuit of the Americas: «Πρώτα απ’ όλα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα και τον Σαρλ για το φοβερό αποτέλεσμα. Μας βάζει εκεί ακριβώς που θέλουμε στη μάχη του τίτλου στους κατασκευαστών. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους στη Ferrari. Ήξερα πως ο αγώνας μπορεί να κριθεί στην εκκίνηση. Ήξερα πως οι Λάντο και Μαξ θα παλέψουν σκληρά στη στροφή 1. Βγήκα χαμένος και δεν μπόρεσα να πάρω την πρωτοπορία. Μπορεί ο ρυθμός να ήταν πολύ καλός όλο το τριήμερο αλλά η θέση στην πίστα είναι πολύ σημαντική. Έπρεπε να περιοριστώ στη 2η θέση παρά το γεγονός πως έκανα πολύ καλό αγώνα».

Όταν ο Μπάτον τον ρώτησε για το δυνατό σημείο που χαρακτηρίζει φέτος τη Ferrari, o Ισπανος είπε: «Ξεκάθαρα η χαμηλή φθορά των ελαστικών μας είναι ένα δυνατό μας σημείο εφέτος. Πάμε πολύ μακριά στα stints και φθείρονται πολύ λίγο τα ελαστικά μας. Το απολαμβάνω αυτό, με έχει κάνει να διασκεδάζω πολύ τους αγώνες. Πέρυσι στους αγώνες παίζαμε άμυνα, χάναμε θέσεις. Φέτος μπορούμε να κάνουμε συνέχεια επίθεση, να μην σκεφτόμαστε τα ελαστικά και να πιέζουμε. Κάνουμε προσπεράσεις και αυτό είναι διασκεδαστικό. Ελπίζω να το κρατήσουμε αυτό».

Αυτό ήταν το πρώτο 1-2 της Ferrari στο GP ΗΠΑ μετά το 2006.

