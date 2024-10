Ο οδηγός της Scuderia Ferrari εκμεταλλεύτηκε την μάχη των Νόρις - Φερστάπεν μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα.

Μαγική εκκίνηση στο Grand Prix ΗΠΑ για τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο 27χρονος οδηγός της Scuderia Ferrari ανέβηκε από την 4η στην 1η θέση στην πρώτη στροφή, εκμεταλλευόμενος την μάχη του poleman Λάντο Νόρις με τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Νόρις υποχώρησε στην 4η θέση, καθώς τον πέρασε και ο Κάρλος Σάινθ. O Βρετανός οδηγός της McLaren παραπονέθηκε ότι ο Φερστάπεν τον έκλεισε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να φρενάρει για να μην συγκρουστούν.

Ο αγώνας διεκόπη με αυτοκίνητο ασφαλείας λίγο αργότερα, λόγω εξόδου του Λούις Χάμιλτον στην αμμοπαγίδα.

LAP 3/56



Hamilton into the gravel and out of the race ❌



That beached Mercedes will need moving and we have a Safety Car #F1 #USGP pic.twitter.com/GunZRrSUIe