Ο οδηγός της McLaren Racing θα εκκινήσει από την pole στο Grand Prix των ΗΠΑ, κάτι που τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση έναντι του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Λάντο Νόρις έφθασε στην 7η pole position της καριέρας του στη Formula 1, με τη... συνδρομή και του Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes έχασε τον έλεγχο της W15, η οποία έπεσε στον προστατευτικό τοίχο. Οι κίτρινες σημαίες ακύρωσαν ουσιαστικά κάθε προσπάθεια των άλλων οδηγών να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

«Ήταν ένας πολύ καλός γύρος. Δεν θα μπορούσα να πάω πιο γρήγορα. Χθες και σήμερα δεν είχαμε το ρυθμό της Ferrari ή της Red Bull, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι. Ένας καλός τρόπος να εκκινήσω τον αγώνα της Κυριακής», δήλωσε ο οδηγός της McLaren μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Όστιν του Τέξας.

