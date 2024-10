Οι οδηγοί της McLaren Racing, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, μίλησαν με «σκληρά» λόγια για το μηχανισμό που έχει το μονοθέσιο της Red Bull Racing.

Οι εξωαγωνιστικές εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζονται δίχως διακοπή και με μεγάλο ενδιαφέρον. Λίγο πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix ΗΠΑ δημιουργήθηκε σάλος σχετικά με παράνομη δραστηριότητα ομάδας σε αγωνιστικά τριήμερα υπό καθεστώς parc-ferme.

Όπως προκύπτει, το μονοθέσιο της Red Bull Racing διαθέτει ένα μηχανισμό ο οποίος της επιτρέπει να αλλάζει την απόσταση από το έδαφος στο εμπρός μέρος του δαπέδου. Αυτό είναι εκτός κανονισμών όπως επεσήμανε η FIA, ωστόσο δεν υπήρξαν ενδείξεις πως η αυστριακή ομάδα ενεργούσε πέρα από τα όρια.

Με το θέμα να παίρνει τεράστιες διαθέσεις, ξεκίνησαν όπως είναι λογικό και οι ερωτήσεις προς τους οδηγούς. Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ρωτήθηκε σχετικά με έναν τέτοιο μηχανικό, με τον Αυστραλό να λέει: «Προφανώς πιέζουμε ως ομάδα τα όρια των τεχνικών κανονισμών. Όλες οι ομάδες το κάνουν και αυτό είναι που κάνει την F1 αυτό που είναι. Αλλά από αυτά που άκουσα και αυτά που μου είπαν κάτι σαν αυτό το εξάρτημα δεν πιέζει τα όρια των κανονισμών αλλά παραβιάζει τους τεχνικούς κανονισμούς. Δεν έχω ακούσει σε ποιο μονοθέσιο είναι και αν είναι σε κάποιο, όμως σίγουρα υπάρχουν αναφορές. Αλλά εάν κάτι τέτοιο χρησιμοποιείται τότε δεν πιέζει τους κανονισμούς, ούτε είναι σε γκρίζα ζώνη. Είναι σε μαύρη ζώνη».

Η Red Bull μέσω εκπροσώπου της επιβεβαίωσε πως δημιούργησε ένα πλάνο με την FIA έπειτα από συζήτηση που είχαν οι δύο πλευρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τον Πιάστρι όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ των έξυπνων λύσεων και των παράνομων ενεργειών, δίνοντας μάλιστα ένα παράδειγμα: «Εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην απόδοση τότε πρέπει ξεκάθαρα να γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Εάν όχι, τότε δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Η πίσω αεροτομή που είχαμε στο Μπακού ήταν νόμιμη. Μπορεί να χρειάστηκε να κάνουμε αλλαγές, ωστόσο δεν ήταν κάτι το πρωτοποριακό για το μονοθέσιό μας».

