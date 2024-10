Ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την πρώτη ημέρα ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Φίλιπ Άιλαντ.

To Grand Prix Αυστραλίας, ο 17ος αγώνας του MotoGP για το 2024 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τα αδέρφια Μάρκεθ. Στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές έκαναν το 1-2 στην κατάταξη, έχοντας εξαιρετικό ρυθμό πάνω στις μοτοσικλέτες της Gresini Racing.

O Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο ταχύτερος εκ των δύο στην 60λεπτη διαδικασία, με τον Ισπανό να σημειώνει χρόνο στο 1:27,770. H επίδοση αυτή επετεύχθη στα τελευταία 10 λεπτά και ήταν 0,102 δλ ταχύτερη του Άλεξ Μάρκεθ. Στην 3η θέση ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46, με τον Ιταλό να έχει εξαιρετικό ρυθμό.

Ακολούθησαν οι δύο διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος. Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν στην 4η θέση και 5ος ήταν ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος παρέμενε εκτός 10άδας για το μεγαλύτερο μέρος των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών.

Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν με διαφορά ο ταχύτερος αναβάτης της Aprilia και πήρε την 6η θέση όντας μπροστά από τον ταχύτερο αναβάτη της KTM, Μπραντ Μπίντερ. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46, Φράνκο Μορμπιντέλι με Pramac και Άλεξ Ρινς με Yamaha. Οι παραπάνω αναβάτες πήραν το εισιτήριο πρόκρισης στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

