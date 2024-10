Η γερμανική ομάδα θέλει να αποχαιρετίσει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 δίνοντας του την ευκαιρία για ακόμη περισσότερες νίκες.

To τελευταίο της «χαρτί» αναμένεται να παίξει η Mercedes-AMG στο επερχόμενο Grand Prix ΗΠΑ. Η γερμανική ομάδα ετοιμάζεται για τους τελευταίους έξι αγώνες της σεζόν και θέλει να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί βαθμολογικά να είναι αδιάφορη τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα κυνηγήσει νίκες.

Στο Τέξας η Mercedes θα παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στην W15 E-Performance. Πρόκειται για το τελευταίο της αεροδυναμικό πακέτο με το οποίο ευελπιστεί πως θα είναι στη μάχη της νίκης και με τους δύο οδηγούς της. Επιπλέον η απόδοσή τους θα παίξει ρόλο και στη βάση του μονοθεσίου του 2025.

