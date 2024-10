Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει, με το MotoGP να επισκέπτεται την Αυστραλία και την εντυπωσιακή πίστα του Φίλιπ Άιλαντ.

Ο δέκατος-έβδομος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ. Πρόκειται για έναν εκ των πιο συναρπαστικών αγώνων του κορυφαίου πρωταθλήματος σε δύο τροχούς, τον οποίο λατρεύουν οι αναβάτες. Απομένουν τέσσερις αγώνες στη φετινή σεζόν, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες πέντε εβδομάδες.

To Φίλιπ Άιλαντ άνοιξε τις πόρτες του τη δεκαετία του 1920 και το 1959 δημιουργήθηκε μια μόνιμη διαδρομή. Στο MotoGP εντάχθηκε ως αγώνας τη διετία 1989-90 πριν εγκατασταθεί μόνιμα στο πρόγραμμα το 1997. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 4,45 χιλιόμετρα και αποτελείται από 12 στροφές, 5 δεξιές και 7 αριστερές στροφές.

Ready for more twists Down Under? 💥



We're off to the stunning Phillip Island 🔜#Australiangp 🇦🇺 pic.twitter.com/qznJHZKlDB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2024

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτουοι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 27 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στην πίστα έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 8 στο σύνολο. Το 2023 νικητής στον αγώνα ήταν ο Ζοάν Ζαρκό.

Με μόλις τέσσερις στροφές για το τέλος της σεζόν, ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing έχει προβάδισμα μόλις 10 βαθμούς από τον Πέκο Μπανάια της Ducati Corse. Η μάχη των δύο είναι εντυπωσιακή και σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο οι ανατροπές είναι μεγάλες.

A nail-biter with a dramatic twist on the final lap in 2019! #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/vs4g8GHs7Z — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2024

Το Grand Prix Αυστραλίας στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Making that M1 work around Phillip Island! 👏



Top Gun took Yamaha's most recent win in Australia back in 2018! ⏪#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/nsRdJ5Q6fu October 15, 2024

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Αυστραλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

02:45-03:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 19 Οκτωβρίου

02:10-02:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

02:50-03:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

07:00-08:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 20 Οκτωβρίου

01:40-01:50 – Warm-Up

06:00 – Αγώνας

