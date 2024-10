Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εστιάζει αποκλειστικά στη βελτίωση του μονοθεσίου του και όχι στην εύρεση νέας ομάδας.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης στη φετινή χρονιά. Η πτώση της απόδοσης της Red Bull Racing και η πτώση της από την κορυφή στον πίνακα δυναμικής έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά σχετικά με την αφοσίωσή του στους «ταύρους».

Η δυσαρέσκειά του με τη Red Bull έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, ωστόσο έχει καταφέρει αγωνιστικά να εστιάσει στην επίτευξη του τέταρτου τίτλου της καριέρας του στη Formula 1. Έτσι κι αλλιώς, ο Ολλανδός εφόσον θελήσει να πάει σε άλλη ομάδα, αυτό θα γίνει το 2026 το νωρίτερο.

Σε ερώτηση που του τέθηκε από το Motorsport.com σχετικά με τις ανοικτές πόρτες που υπάρχουν από το 2026 στην F1, o Φερστάπεν δήλωσε: «Ναι, φυσικά και γνωρίζω πως είναι όλα πιθανά, αλλά δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν έχω άλλα πράγματα να ασχοληθώ και κάποια να βελτιώσω. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι μακροπρόθεσμα να πω την αλήθεια. Εάν δεν φύγω από τη Red Bull δεν θα μου αλλάξει τη ζωή».

Reserved for Champion of the World 🪑👑#F1 || @Max33Verstappen pic.twitter.com/Xq69XfolYi