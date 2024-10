Πόσο εύκολο είναι για έναν οδηγό της Formula 1 να μαντέψει την πίστα μόνο από τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα;

Το κενό μέχρι το επόμενο Grand Prix της Formula 1, στο Όστιν του Τέξας (20 Οκτωβρίου) είναι μία ευκαιρία για τους διαχειριστές των social media των ομάδων να ανεβάσουν πιο χαλαρό υλικό.

Όπως η «κόντρα» ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari. Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ κλήθηκαν να βρουν τον αγώνα βασιζόμενοι μόνο στον ήχο του κινητήρα. Πόσο εύκολο είναι μόνο με τις στροφές και τις αλλαγές σχέσεων να μαντέψουν το Grand Prix.

Για να δείτε ποιος κέρδισε με σκορ 3-2, πατήστε play στο ακόλουθο βίντεο.

How well do C² know F1 tracks just by sound? 👀 pic.twitter.com/7SQccFWH5V