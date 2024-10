Οι δύο αγωνίζονται ακόμα, ενώ ο τρίτος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης βρήκε τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει στη 2η θέση και να περιορίζει τις βαθμολογικές απώλειες από τον νικητή Λάντο Νόρις. Αυτός ήταν ο 180ος αγώνας της Formula 1 στον οποίο πήρε εκκίνηση ο Ολλανδός με την ομάδα της Red Bull Racing.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έπιασε στη 2η θέση της σχετικής λίστας τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος ξεκίνησε 180 Grand Prix με μονοθέσιο της Scuderia Ferrari. Στο προσεχές Grand Prix των ΗΠΑ, στις 20 Οκτωβρίου, ο Φερστάπεν θα περάσει τον Γερμανό και θα είναι μόνος στη 2η θέση.

Πολύ μπροστά, με 240 εκκινήσεις, είναι ο Λούις Χάμιλτον με την Mercedes-AMG F1. Το σερί του Βρετανού θα διακοπεί στο τέλος της φετινής σεζόν, καθώς θα μεταπηδήσει στη Ferrari.

180 and counting... 👆



Max Verstappen has levelled Michael Schumacher on the second-most Grand Prix starts for a single team. Only Lewis Hamilton has more than the pair 🫡#F1 pic.twitter.com/JnRxJa6swV