Ο Ισπανός οδηγός μπορεί να αλλάζει αγωνιστικό περιβάλλον το 2025, ωστόσο αυτό δεν τον αποτρέπει από το να ονειρεύεται τίτλους στην F1.

Το 2025 ο Κάρλος Σάινθ θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο Ισπανός οδηγός θα φύγει από τη Scuderia Ferrari και θα πάει στη Williams δίπλα στον Άλεξ Άλμπον. Τη θέση του στην ιταλική ομάδα θα πάρει ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θα φύγει από τη Mercedes μετά από 12 σεζόν γεμάτες επιτυχίες.

Στη Ferrari o Σάινθ κατέκτησε 3 νίκες και 5 pole position και με έξι Grand Prix να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν, μπορεί να αυξήσει κι άλλο τα παραπάνω στατιστικά. Παρά το γεγονός πως η Williams είναι ομάδα που μάχεται για χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη των αγώνων, ο 30χρονος ονερεύεται μόνο επιτυχίες.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond 🤩​



BIENVENIDO, CARLOS! 🤝



Read the full story ⬇️