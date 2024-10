Ο Ισπανός οδηγός μίλησε για τους υψηλούς στόχους που έχει ως οδηγός μέχρι το τέλος της καριέρας του και περιλαμβάνουν τίτλους και εξορμήσεις στις ερήμους.

Ο Φερνάντο Αλόνσο έχει μία μακροχρόνια καριέρα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στη Formula 1. O Ισπανός έκανε ντεμπούτο στο κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς το 2001 με την ομάδα της Minardi. Σήμερα, 23 χρόνια μετά, αγωνίζεται ακόμη στην F1 και είναι πλέον οδηγός της Aston Martin.

Μπορεί να βρίσκεται στο 43ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο ο Αλόνσο δεν σκέφτεται να σταματήσει σύντομα την καριέρα του. Μάλιστα έχει τεράστιες βλέψεις για το μέλλον, μιας και η κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου είναι στα σχέδιά του και θέλει να κάνει για τα πάντα για να πετύχει το στόχο του.

Μιλώντας σε εκδήλωση του βασικού χορηγού της Aston Martin, Cognizant στην Ινδία, ο Αλόνσο απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν θα προσπαθήσει να κερδίσει το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Ξεκάθαρα το “Triple Crown” είναι ένας πολύ ελκυστικός στόχος. Αυτό θα το κάνω όταν θα έχω κερδίσει το GP Μονακό στην F1, τις 24 Ώρες Λε Μαν και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Το Indy 500 έχω προσπαθήσει να το κερδίσω τρεις φορές αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στα πλάνα μου να το ξαναπροσπαθήσω», δήλωσε ο Ισπανός.

