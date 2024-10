Ο τέως επικεφαλής της Haas μίλησε με σκληρά λόγια για τα λάθη και τις αδυναμίες της FIA στον «τελικό» της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι το 2021.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2021 είναι ο αγώνας που δίχασε περισσότερο από κάθε άλλο τους φίλους της Formula 1 στη σύγχρονη εποχή της. Οι λάθος χειρισμοί της Διεύθυνσης Αγώνα, όπως απέδειξε έκθεση της FIA, επηρέασαν το αποτέλεσμα του αγώνα και του πρωταθλήματος ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον.

Ο αγώνας αυτός είναι ακόμη και σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, σχεδόν εβδομαδιαίο θέμα συζήτησης. Οι απόψεις σχετικά με το τι ακριβώς έγινε, ειδικά από ανθρώπους που έζησαν το φινάλε από «πρώτο χέρι» και δεν είχαν σχέση είτε με τη Red Bull Racing είτε με τη Mercedes-AMG, έχουν πάντα ενδιαφέρον.

Ο τέως επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, θα κυκλοφορήσει εντός του Οκτωβρίου το βιβλίο του, στο οποίο περιλαμβάνει την άποψή του σχετικά με τον αμφιλεγόμενο τελικό του 2021. Ο Στάινερ πιστεύει πως εάν στη Διεύθυνση Αγώνων ήταν ακόμη ο αείμνηστος Τσάρλι Ουάιτινγκ, το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος θα ήταν διαφορετικό.

