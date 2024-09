Ο Ουαλός οδηγός έπεσε από την πρώτη θέση στην 11η ειδική διαδρομή, λόγω της ελάχιστης ορατότητας.

Σε μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς και Κάλε Ροβάνπερα, εξελίχθηκε το δεύτερο σκέλος του Ράλλυ Χιλής. Όλοι όμως λογάριαζαν χωρίς τον... ξενοδόχο που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η πυκνή ομίχλη που εμφανίστηκε στην 11η ειδική διαδρομή και προτελευταία του Σαββάτου.

Εκεί ο Έβανς έχασε περίπου 19 δευτερόλεπτα σε σχέση με τον Ροβάνπερα, καθώς η οδήγησή του επηρεάστηκε πολύ από την μηδενική ορατότητα. «Δεν μπορούσα να δω πέρα από το καπό του αυτοκινήτου, ήταν τρελό», δήλωσε ο Ουαλός.

Now you see them, now you don't. #RallyChile #WRC pic.twitter.com/nJQC6cfrQk

Τερματίζοντας πρώτος το βράδυ του Σαββάτου, ο Ροβάνπερα εξασφάλισε 18 βαθμούς, με την προϋπόθεση να ολοκληρώσει τον αγώνα την Κυριακή.

Kalle's just 0.8s off the best time in a wet SS12 and opens up his lead to 15.1s at the end of Saturday 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/3NsO9M7yCU