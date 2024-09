Στη γερμανική ομάδα παραδέχονται τη μεγάλη αδυναμία του μονοθεσίου τους, την οποία αγνόησαν με τον Λιούις Χάμιλτον στη Σιγκαπούρη.

Η φετινή σεζόν της Mercedes-AMG στη Formula 1 έχει χαρακτηριστεί από τη μεγάλη άνοδο στην απόδοσή της από το ξεκίνημα της σεζόν. Η W15 E-Performance ήταν ένα δύστροπο μονοθέσιο, ωστόσο με μία σειρά από επιτυχημένες αναβαθμίσεις έδωσε τη δυνατότητα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να ανέβουν τρεις φορές συνολικά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Ωστόσο όπως συμβαίνει με όλα τα μονοθέσια έτσι και αυτό της γερμανικής ομάδας έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Αυτό έχει κάνει πολλές φορές δύσκολο το έργο των Χάμιλτον και Ράσελ, οι οποίοι μερικές φορές είναι ανήμποροι να βρουν λύσεις.

