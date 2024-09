O Χόρχε Μαρτίν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Μανταλίκα θέτοντας νέο ρεκόρ πίστας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ινδονησίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP στο 2024 αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επεισοδιακές. Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν σε εξαιρετική φόρμα και αποδείχθηκε ανίκητος στην πίστα της Μανταλίκα. Ο αναβάτης της Pramac Racing πήρε την pole position για τους αγώνες που ακολουθούν και έκτη στη σεζόν με χρόνο στο 1:29,088 και είναι σε πλεονεκτική θέση για να πάρει και τις δύο νίκες.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46, ο οποίος είχε πτώση στην προτελευταία του προσπάθεια στο Q2, με το χρόνο του να είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω από αυτόν του Μαρτίν. Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Πέδρο Ακόστα της Tech3, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αναβάτης της KTM στο Q2.

Martinator powers to pole in Mandalika with a new all-time lap record!



Hats off, @88jorgemartin

Από την 4η θέση θα εκκινήσει ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος είχε μόλις μία προσπάθεια στο Q2 καθώς συνάντησε τέσσερις κίτρινες σημαίες που περιόρισαν τις δυνατότητές του για να είναι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Καταστροφικές κατατακτήριες δοκιμές για τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε δύο πτώσεις στο Q2 και κατετάγη 12ος.

@PeccoBagnaia's front wheel goes skywards after that practice start

And he's NOT HAPPY



And he's NOT HAPPY 💢#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/9dKM1ibgFz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2024

Q1

Τα πρώτα 15 λεπτά των κατατακτήριων δοκιμών ήταν αρκετά αμφίρροπά, καθώς αρκετοί αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να περάσουν στην επόμενη φάση. Στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Q2 ήταν μετά από πολύ καιρό αναβάτες της Honda.

Ταχύτερος αναβάτης μετά τα πρώτα περάσματα ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με το 1:30,243 και στη 2η θέση ήταν ο Άλεξ Ρινς, με τη διαφορά τους να είναι στο μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Τίποτα ωστόσο δεν είχε κριθεί σε εκείνο το σημείο.

Στη δεύτερη προσπάθειά του, ο Ζοάν Ζαρκό σημείωσε το 1:29,995 και πήρε την 1η θέση στο Q1. Μαζί του προκρίθηκε στο Q2 o Ραούλ Φερνάντεθ. Τα τελευταία λεπτά ήταν επεισοδιακά με τους Εσπαργκαρό και Α. Μάρκεθ να έχουν πτώσεις, κάτι που επηρέασε τις προσπάθειες πολλών αναβατών.

Q2

Η μάχη της pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Αυτός που έδειξε έκανε πρώτος λάθος ήταν ο Μ. Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση στην πρώτη του προσπάθεια στη στροφή 15.

Αυτός που δεν έκανε λάθος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος έκανε δύο συνεχόμενους τρομερούς χρόνους και είχε την 1η θέση με το 1:29,088. Η κίτρινη σημαία εμφανίστηκε άλλες δύο φορές λόγω πτώσεων των Μπαστιανίνι και Μορμπιντέλι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι αναβάτες να μην έχουν σημειώσει χρονομετρημένη επίδοση. Ένας εξ’ αυτών ήταν ο Μπανάια, ο οποίος ήταν στην 11η θέση. Δίχως χρόνο ήταν επίσης οι Μπαστιανίνι, Μορμπιντέλι και Μ. Μάρκεθ.

Martinator makes magic in Mandalika 🔥



That's POLE POSITION from the Spaniard with a new lap record 🙌#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/VkgvacMYEo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2024

Όλα όμως κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά. Ο Ακόστα ανέβηκε στη 2η θέση και 3ος βρέθηκε ο Μπανάια. Ο Μ. Μάρκεθ είχε δεύτερη πτώση στο Q3, αυτή τη φορά στη στροφή 10 και έβγαλε ξανά κίτρινες σημαίες. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μπετζέκι είχε πτώση στη στροφή 15 και κατέστρεψε τον τελευταίο γύρο των Μαρτίν και Μπανάια.

A second crash for @marcmarquez93 in Q2 😱😱😱



At Turn 10 this time around 💥#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/KSenn2HJBy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2024

Ωστόσο ο Ιταλός μπόρεσε να συνεχίσει και στον επόμενο γύρο του σημείωσε χρόνο ο οποίος ήταν αρκετός για να τον φέρει στη 2η θέση, πίσω από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος πήρε την pole position με νέο ρεκόρ πίστας.

Ο Ακόστα πήρε την 3η θέση και πίσω του ήταν οι: Μπανάια, Μπαστιανίνι, Κουαρταραρό, Ζααρκό, Ντι Τζιαναντόνιο, Μορμπιντέλι, Βινιάλες, Φερνάντεθ και Μ. Μάρκεθ.

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ στις 10:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα QP GP Ινδονησίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com