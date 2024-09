Ο Εσθονός οδηγός της Hyundai διατηρεί προβάδισμα μόλις 0,4 δλ. από τον Ουαλό της Toyota, μετά το τέλος του πρώτου σκέλους του Ράλλυ Χιλής.

Το Ράλλυ Χιλής μπορεί να μην είναι τόσο... αδυσώπητο όσο το Ράλλυ Ακρόπολις, όμως οι χωμάτινες ειδικές διαδρομές του κρύβουν δυσκολίες και καθορίζουν σε ένα σημείο την γενική κατάταξη. Το τέλος του πρώτου σκέλους του αγώνα βρήκε στις δύο πρώτες θέσεις δύο οδηγούς που δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα.

Αν και δεν κέρδισε καμία από τις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής, ο Οτ Τάνακ (Hyundai Motorsport) είναι στην κορυφή. Ο Εσθονός έχει προβάδισμα μόλις 4 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον Έλφιν Έβανς (Toyota Gazoo Racing). O Tάνακ είναι μετά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, απέχοντας 34 βαθμούς από τον teammate του, Τιερί Νεβίλ.

We managed to get a few words and even a little smile out of our rally leader 😉#RallyChile #WRC @OttTanak pic.twitter.com/6Q4b6pijB8