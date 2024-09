O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε σχετικά με το αν σκέφτεται να αποχωρήσει από το σπορ ή θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα.

Η φημολογία πως ο Μαξ Φερστάπεν εξετάζει την πρόωρη αποχώρησή του από τη Formula 1 δεν... σβήνει. Ο Ολλανδός βρίσκεται στο σπορ από το 2015 και με κάθε σχετική ερώτηση που του τίθεται συνεχίζει να «θρέφει» αυτές τις φήμες, έστω και άθελά του.

Μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης, ο Φερστάπεν άφησε υπόνοιες πως η διαχείριση του σπορ από την FIA μπορεί να τον ωθήσει εκτός Formula 1 σύντομα. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στο paddock της Μαρίνα Μπέι, με το Sky Italia να τον ρωτάει σχετικά με το τι πραγματικά ισχύει αναφορικά με το μέλλον του.

