Δίχως διακοπή συνεχίζεται η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών, το οποίο ξεκινά την ασιατική του περιοδεία από την πίστα της Μανταλίκα.

Ο δέκατος-πέμπτος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ετοιμάζεται για το Grand Prix Ινδονησίας το τριήμερο 27-29 Σεπτεμβρίου στην πίστα της Μανταλίκα. Απομένουν μόλις έξι αγώνες για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν και οι πέντε εξ’ αυτών θα πραγματοποιηθούν σε Ασία και Ωκεανία.

Η πίστα της Μανταλίκα έκανε το ντεμπούτο της στο MotoGP το 2022. Η διαδρομή έχει μήκος 4,3 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές, 11 δεξιές και έξι αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 723 μέτρα, κάτι που κάνει την πίστα ιδιαίτερα τεχνική. Νικητής το 2023 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati. H Ινδονησία έχει φιλοξενήσει αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος το 1996 και το 1997, ωστόσο σε άλλη διαδρομή.

A circuit like no other! 🌴



This week we're racing in the breathtaking Mandalika! 🤩#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/ZIQj60ldzm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2024

Έπειτα από τον δεύτερο αγώνα στο Μιζάνο, ο Χόρχε Μαρτίν απέκτησε ένα τεράστιο προβάδισμα έναντι του Πέκο Μπανάια στο πρωτάθλημα αναβατών. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Racing προγείται του Ιταλού παγκόσμιου πρωταθλητή κατά 24 βαθμούς. Έως τώρα στη σεζόν έχουμε δει να αυξομειώνεται σημαντικά η μεταξύ τους διαφορά, την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα να αλλάζει χέρια και δεν αποκλείεται να γίνει το ίδιο και αυτό το τριήμερο.

One of the biggest plot twists of 2023 🫢



The unthinkable happened when @88jorgemartin crashed from the lead having a 3 second gap 🤯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/r5AbdCFic0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2024

Το Grand Prix Ινδονησίας στην πίστα της Μανταλίκα, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Luca Marini took his maiden #MotoGP pole last year in Mandalika! ⏱️



Now it's time to guess this weekend's pole lap time with #MotoGPPredictor 👉 https://t.co/wTeh4mR1qg



There are many prizes up for grabs! 🎁#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/kbLgkKE9w9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2024

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ινδονησίας σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00-11:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

05:40-05:50 – Warm-Up

10:00 – Αγώνας

The @MotoGP paddock begins its Asian tour with the #IndonesianGP, where Michelin celebrated its 500th premier class victory last year!



🏆 Our MICHELIN Power tires are ready to take on one of the most demanding circuits with track temperature can exceed 60°#MichelinMotoGP pic.twitter.com/ZYzVA5QLyM — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) September 25, 2024

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com