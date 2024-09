Αντιμέτωποι με βαριές ποινές βρίσκονται τρεις άνδρες έπειτα για εκβιασμό εκατομμυρίων κατά της οικογένειας του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ.

Γερμανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον τριών ανδρών που συνελήφθησαν νωρίτερα μέσα στο 2024 για φερόμενο σχέδιο εκβιασμού με στόχο την οικογένεια του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ. Βασικός ύποπτος της υπόθεσης είναι ένας 53χρονος με καταγωγή από την πόλη του Βούπερταλ, ο οποίος απείλησε να δημοσιοποιήσει ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο και ζήτησε 15 εκατομμύρια ευρώ από την οικογένεια του Σουμάχερ.

Το αρχείο του φέρεται να περιελάμβανει εικόνες του επτά φορές πρωταθλητή της Formula 1 πριν και μετά το ατύχημα που είχε το 2023 στις γαλλικές Άλπεις που τον άφησε με σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα.

Το φωτογραφικό υλικό σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημεριδας Guardian προήλθε από έναν άλλο 53χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας για την οικογένεια Σουμάχερ μέχρι το 2021. Είναι ύποπτος ότι πούλησε το υλικό για ένα «πενταψήφιο» ποσό και ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια «σημαντική» ποινή φυλάκισης με την κατηγορία ότι ήταν συνεργός σε απόπειρα εκβιασμού και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

