Η Dorna ανακοίνωσε το -με σημαντικές αλλαγές- αγωνιστικό πρόγραμμα του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών του πλανήτη.

Έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις, το MotoGP απέκτησε αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2025. Η Dorna, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για το Grand Prix Ινδονησίας δημοσίευσε το προσωρινό καλεντάρι της επόμενης σεζόν, το οποίο διαφέρει σημαντικά από το φετινό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 22 αγώνες σε 5 διαφορετικές Ηπείρους. Το ταξίδι στο 2025 θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο με τρία χειμερινά τεστ στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας και στη Μπούριραμ της Ταϊλάνδης και θα ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη το τριήμερο 28 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου. Έπειτα το ταξίδι του MotoGP θα το βρει στην Αμερικανική ήπειρο και συγκεκριμένα στην Αργεντινή και στις ΗΠΑ. Το Κατάρ θα είναι ο τέταρτος αγώνας της σεζόν κι έπειτα ξεκινάει η ευρωπαϊκή περιοδεία. Συνολικά περιλαμβάνει 12 αγώνες, με τη Τσεχία και την Ουγγαρία να κάνουν τη μεγάλη τους επιστροφή.

