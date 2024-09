Σε έναν ακόμη αγώνα, η γερμανική ομάδα επέλεξε το λάθος δρόμο για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στη Σιγκαπούρη οδηγώντας τον σε ένα «φτωχό» αποτέλεσμα.

Έχοντας εξασφαλίσει τις θέσεις 3 και 4 στις κατατακτήριες δοκιμές του, η Mercedes ήταν σε θέση να διεκδικήσει και τις δύο θέσεις του βάθρου στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Τα πράγματα δεν κύλισαν ομαλά για τη γερμανική ομάδα στον αγώνα των 62 γύρων, καθώς είδε το μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ να παίρνει την 4η θέση, ενώ αυτό του Λιούις Χάμιλτον να περνά τη γραμμή του τερματισμού στην 6η θέση.

Ο Χάμιλτον ήταν αντιληπτό από την πρώτη στιγμή πως είχε τη λάθος στρατηγική. Η Mercedes του έβαλε τη μαλακή γόμα για το πρώτο stint και ως αποτέλεσμα έπρεπε να μπει νωρίς για αλλαγή ελαστικών λόγω της έντονης φθοράς που αντιμετώπιζε. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τερματισμό ήταν πολύ απογοητευμένος με τη στρατηγική που όρισε η γερμανική ομάδα.

«Είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα που νιώθω έπειτα από έναν τόσο δύσκολο αγώνα. Αυτή η χρονιά είναι μια μεγάλη δοκιμασία για όλους μας και πιέζουμε ολοένα και πιο σκληρά. Δεν τα κάνουμε όλα πάντα σωστά και αυτό έγινε στη Σιγκαπούρη με τη στρατηγική. Κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει καλές προθέσεις, απλά μερικές φορές αποδεικνύονται λάθος. Είναι αρκετά εκνευριστικό αλλά είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα», είπε ο Βρετανός για τον 350ο αγώνα της καριέρας του.

