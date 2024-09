O Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ανέλαβε την ευθύνη για το κακό αγωνιστικό τριήμερο που είχε στο Grand Prix Σιγκαπούρης.

O αγώνας στη Μαρίνα Μπέι ενδεχομένως να έβγαλε τον Σαρλ Λεκλέρ εκτός της εξίσωσης για το πρωτάθλημα. Ο Μονεγάσκος τερμάτισε στην 5η θέση έχοντας εκκινήσει 9ος σε μία πίστα που δεν προσφέρεται για προσπεράσματα.

Ο Λεκλέρ εκμεταλλεύτηκε τη σωστή στρατηγική της Ferrari, ήταν κλινικός στις κινήσεις που έκανε, όμως στο τέλος δεν είχε ζωή στα ελαστικά του ώστε να περάσει και τον Τζορτζ Ράσελ για την 4η θέση. Έτσι, έχασε 15 βαθμούς από τον νικητή του GP Σιγκαπούρης, Λάντο Νόρις, και 8 βαθμούς από τον 2ο της κατάταξης, Μαξ Φερστάπεν. Πλέον είναι 86 βαθμούς πίσω από τον Ολλανδό και 34 πίσω από τον Βρετανό.

A strong fight by both our boys brings home some good points 👊#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/DqrBBGTi5K — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 22, 2024

Μιλώντας στο Skysports για το πώς έζησε τους 62 γύρους στη Μαρίνα Μπέι, ο Λεκλέρ θέλησε πρώτα να ανακαλέσει όσα είπε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να αναφερθώ στο Q3 του Σαββάτου. Θέλω να πω πως έχω ευθύνη για το κακό αποτέλεσμα. Αυτά που είπα μετά δεν ήταν ξεκάθαρα και δεν ήθελα να στείλω το λάθος μήνυμα. Σήμερα πλήρωσα τις κακές κατατακτήριες, έπρεπε να ανακάμψουμε στον αγώνα και κάναμε πολύ καλή δουλειά».

Lap 26/62: @Charles_Leclerc is released into P6 after ALO pits, HUL just up the road in P5#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/sTS03jvVvt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 22, 2024

Ερωτώμενος σχετικά για τη στρατηγική της Ferrari και τον αγώνα του στη Σιγκαπούρη, είπε: «Το πρώτο μέρος του αγώνα ήταν εκνευριστικό γιατί κόλλησα πίσω από τον Αλόνσο και τον Χούλκενμπεργκ. Κάναμε όμως έναν πάρα πολύ καλό αγώνα και παραλίγο να πάρουμε την 4η θέση. Έβγαζε νόημα ως ομάδα να ακολουθήσουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές γιατί αν έβγαινε ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας ή μια κόκκινη σημαία θα ήταν τέλειο για τον αγώνα μας. Γνωρίζαμε επίσης πως αν μπαίναμε αργά για ελαστικά δεν θα ήταν καταστροφικό. Δεν μετανιώνω για τίποτα γι’ αυτόν τον αγώνα».

Lap 6/62: The field settles down, @Charles_Leclerc is in DRS of ALO for P7 while @Carlossainz55 is chasing TSU for P11 #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/TPjb9EDO19 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 22, 2024

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari