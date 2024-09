Ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ταχύτερος στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη δεύτερη φετινή επίσκεψη του MotoGP στην πίστα του Μιζάνο.

Για δεύτερο αγώνα στη σειρά, το MotoGP θα αγωνιστεί στην πίστα του Μιζάνο, με την επίσημη ονομασία του να είναι Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Ο δέκατος-τέταρτος αγώνας της σεζόν άρχισε με το FP1, στο ξεκίνημα του οποία η πίστα είχε λίγο νερό, λόγω της πρωινής βροχής.

Το οδόστρωμα δεν άργησε να στεγνώσει και οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα ώστε να κάνουν τα προγράμματά τους. Ταχύτερος στο FP1 του GP Εμίλια-Ρομάνια ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, με τον ταχύτερο γύρο του να είναι στο 1:32,082. Στη 2η θέση ανέβηκε ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, o οποίος ήταν μόλις 63 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον συμπατριώτη του και νικητή του πρώτου αγώνα στο Μιζάνο πριν από δύο εβδομάδες.

Στην 3η θέση συαντάμε τον Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος ξεπέρασε τον Πέκο Μπανάια της Ducati Corse, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι 0,291 δλ μακριά από την κορυφή. Στην 5η θέση ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, με τον Ισπανό να κυριαρχεί στο πρώτο μισό του FP1.

Maverick moves the times on now as more and more riders take to the track! 🔄#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/q5q4Ut0x0x