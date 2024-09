Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει στη δράση αυτό το τριήμερο και επισκέπτεται για δεύτερο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο την πίστα του Μιζάνο.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, με τον δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στην πίστα του Μιζάνο. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου. Ο δέκατος τέταρτος αγώνας της φετινής σεζόν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η μάχη στο πρωτάθλημα είναι πιο απρόβλεπτη από ποτέ.

Το Grand Prix στο Μιζάνο υπό την ονομασία Εμίλια-Ρομάνια έχει υπάρξει στο πρόγραμμα του MotoGP τις χρονιές 2020 και 2021. Η διαδρομή έχει μήκος 4,23 χιλιόμετρα και αποτελείται από 16 στροφές. 10 δεξιές και 6 αριστερές. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τεχνική πίστα με μικρές ευθείες, όμως ευνοεί τις κλειστές μάχες και τα προσπεράσματα.

Από μία νίκη στην Εμίλια-Ρομάνια έχουν οι Μαρκ Μάρκεθ και Μάβερικ Βινιάλες. O Αγώνας Σπριντ στο φετινό αγωνιστικό τριήμερο θα έχει διάρκεια 13 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους.

What 3 hundredths of a second looks like! 😱



Two years ago @PeccoBagnaia and @Bestia23 battled right until the line! 🔥#EmiliaRomagnaGP🏁 pic.twitter.com/OCG9M2Ztbk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 16, 2024

Ο πρώτος αγώνας στο Μιζάνο αποδείχθηκε ανατρεπτικός στη μάχη του τίτλου. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing συνεχίζει να προηγείται στο πρωτάθλημα με 312 βαθμούς, όμως ο Πέκο Μπανάια είναι πλέον σε απόσταση «αναπνοής». Ο Ιταλός βρίσκεται μόλις 7 βαθμούς μακριά από τον Ισπανό και θέλει να ανακτήσει την πρωτοπορία στη βαθμολογία. Ο Μαρκ Μάρκεθ έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες του, είναι 53 βαθμούς πίσω από τον Μαρτίν.

The #EmiliaRomagna GP is calling! 🏁🔥

The @MotoGP paddock returns to Misano for Round 14, and it’s set to be a thrilling one! Michelin’s tyre allocation is ready to help riders push to the limit! #MichelinMotoGP pic.twitter.com/DO1Yw4o2fW — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) September 17, 2024

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα του Μιζάνο, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δωδέκατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

The last time we had a second race at Misano in the same season ⏪@FabioQ20 was crowned World Champion! 👑#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/A80ANsDbKr September 17, 2024

Πρόγραμμα Grand Prix Αγίου Μαρίνου σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

09:40-09:50 – Warm-Up

14:00 – Αγώνας

Doing his best Superman impression 🦸‍♂️@marcmarquez93 had one of his best saves back in 2021 👏#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/U4tCSbsdY7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2024

