Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον δέκατο όγδοο αγώνα της Formula 1 στο 2024 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης, ο δέκατος όγδοος αγώνας της Formula 1 στο 2024 είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στη Σιγκαπούρη, χώρα στην οποία φιλοξενήθηκε το πρώτο νυχτερινό Grand Prix στην ιστορία του σπορ. Η διαδρομή της Μαρίνα Μπέι είναι μία από τις δυσκολότερες στο πρόγραμμα, καθώς είναι πρόκληση τόσο για τους οδηγούς όσο και για τα μονοθέσια.

Το επίπεδο δυσκολίας αναμένεται να ανεβάσει σημαντικά και ο καιρός, καθώς αναμένεται να επηρεάσει όλο το τριήμερο. Την Παρασκευή, 20/9, προβλέπονται καταιγίδες τις πρωινές ώρες κάτι που σημαίνει πως η πίστα θα γεμίσει με νερό. Την ώρα που θα πραγματοποιηθούν τα FP1 και FP2 η πιθανότητα βροχής είναι στο 20%, ωστόσο η διαδρομή της Μαρίνα Μπέι θα έχει πολύ χαμηλή πρόσφυση. Για το λόγο αυτό οι οδηγοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς το κάθε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί ανάμεσα στους 29 και 30 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, 21/9, ο καιρός αναμένεται αίθριος για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία αέρα αναμένεται ανάλογη της Παρασκευής, όμως ο κίνδυνος της βροχής παραμένει. Η πιθανότητα να βρέξει είναι στο 40% και το πιο πιθανό χρονικά σημείο θα είναι ανάμεσα στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών και τις κατατακτήριες δοκιμές.

Την Κυριακή, 22/9, το Grand Prix αναμένεται να ξεκινήσει με θερμοκρασία αέρα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος της βροχής παραμονεύει ωστόσο, με την πιθανότητα να βρέξει να είναι στο 40%. Τελευταία φορά που είδαμε βροχή σε αγώνα της Σιγκαπούρης ήταν το 2022.

It's lights out and away we... oh 😱💥🫣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/LpTms8tDxO