Η Toyota επιλέγει τον ανερχόμενο Σάμι Παγιάρι για το Ράλλυ Χιλής, ενώ ο Τακαμότο Κατσούτα κάθεται στον «πάγκο».

Η Toyota αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Τακαμότο Κατσούτα με τον Σάμι Παγιάρι για τον επερχόμενο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) στη Χιλή. Ο Κατσούτα, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει ρυθμό αυτή τη σεζόν, με μόνη του σημαντική επιτυχία τη δεύτερη θέση στο Ράλλυ Σαφάρι, θα κάνει ένα διάλειμμα για να επανέλθει πιο δυνατός. Εκτός από τη Χιλή, ο Πιαγιάρι θα τρέξει και στον προτελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, το ασφάλτινο Ράλλυ Κεντρικής Ευρωπης.

