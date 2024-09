Η αυστριακή ομάδα πιστεύει πως έχει αφήσει πίσω της το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και θα επιστρέψει στις νίκες.

Μία από τις μεγαλύτερες εποχές «ξηρασίας» στην ιστορία της στη Formula 1 διανύει η Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα τελευταία φορά κέρδισε αγώνα στις 23 Ιουνίου, όταν ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Grand Prix Ισπανίας.

Η αυστριακή ομάδα έχει δεχθεί μεγάλο αγωνιστικό πλήγμα και πλέον στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έχει υποχωρήσει στη δεύτερη θέση πίσω από τη McLaren. Η τεράστια αλλαγή έχει προκαλέσει ανησυχίες στους «ταύρους», καθώς απειλείται και το πρωτάθλημα οδηγών.

Έπειτα από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, ανέφερε πως είναι ανάγκη της αυστριακής ομάδας να περάσει πλέον στην αντεπίθεση: «Ο Νόρις πήρε μόλις 3 βαθμούς από τον Μαξ στο Μπακού. Θυμηθείτε πού ήμασταν στη Μόντσα. Είναι όμως εκνευριστικό που τον πέρασε, ειδικά από το πού εκκίνησε ο Λάντο Νόρις. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε μάθει, έχουμε πολλούς αγώνες ακόμη. Δεχθήκαμε ένα μεγάλο πλήγμα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και είμαστε πλέον 20 βαθμούς πίσω. Πρέπει να περάσουμε στην επίθεση. Έχουμε ακόμη 7 αγώνες, υπάρχουν πολλοί βαθμοί στο τραπέζι και πολλές διαφορετικές πίστες».

Επιπλέον τόνισε πως θα μπορούσαν με τον Σέρχιο Πέρεζ να πάρουν τη νίκη στο Μπακού, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν αδύνατο: «Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Όμως κολλήσαμε πίσω από τον Άλεξ Άλμπον και τον Λάντο Νόρις όταν ο Πέρεζ είχε φρέσκα ελαστικά και ο Πιάστρι είχε φθαρμένα ελαστικά. Ο Λάντο καθυστέρησε τον Πέρεζ και πιστεύω αν δεν συνέβαινε αυτό τότε θα περνούσαμε τον Πιάστρι και μετά τον Λεκλέρ».

