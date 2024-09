O Βρετανός οδηγός της Haas έγραψε το όνομά του με έντονα γράμματα στην ιστορία της Formula 1 με την εμφάνισή του στον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν.

Για δεύτερη φορά στο 2024, ο Όλιβερ Μπέρμαν πήρε μέρος σε αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1, παρά το γεγονός πως η κανονική του θέση είναι στη Formula 2. O Βρετανός αντικατέστησε τον τιμωρημένο Κέβιν Μάγκνουσεν στη Haas και εντυπωσίασε με την εμφάνισή του.

Ο Μπέρμαν κέρδισε στις κατατακτήριες δοκιμές τον Νίκο Χούλκενμπεργκ και στο Grand Prix τερμάτισε στη 10η θέση, εκμεταλλευόμενος τη σύγκρουση των Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ. Με αυτό το αποτέλεσμα έδωσε έναν βαθμό στην αμερικανική ομάδα. H πρώτη του εμφάνιση στην F1 έγινε νωρίτερα φέτος, στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, όταν είχε αντικαταστήσει τον Σάινθ στη Ferrari. Τότε, είχε τερματίσει στην 7η θέση, μπροστά από οδηγούς όπως ο Λάντο Νόρις και ο Λιούις Χάμιλτον.

History made by Ollie Bearman! 🐻



He becomes the first driver EVER to score points for two different teams in his first two Grand Prix starts! 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VDpTcdNoyT — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Γιατί όμως θεωρείται ιστορική η εμφάνισή του Μπέρμαν στο Αζερμπαϊτζάν; Ο 19χρονος έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που πήρε μέρος στα δύο πρώτα του GP με δύο διαφορετικές ομάδες και τερμάτισε στους βαθμούς και στα δύο. Στα 74 χρόνια ιστορίας του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί.

What a race from our super sub 🇦🇿



Ollie rounds off his weekend with the team 🙌#HaasF1 #AzerbaijanGP | @OllieBearman pic.twitter.com/oQx1G1pucw — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 15, 2024

Ο Μπέρμαν θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για το 2025 έχει ήδη υπογράψει με τη Haas και θα βρει δίπλα του τον Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος θα αποχωρήσει από την Alpine. Στο grid του χρόνου θα βρει τον τωρινό του teammate στη Formula 2, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes.

The boys did good 🤝



Sir @LewisHamilton was on hand to congratulate both @OllieBearman and @FranColapinto after they secured points finishes in the streets of Baku 👏#F2 #AzerbaijanGP @F1 pic.twitter.com/ZkP38IE7Gi — Formula 2 (@Formula2) September 15, 2024

Φωτογραφίες: Haas/LAT