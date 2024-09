Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στους δρόμους του Μπακού.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκαν τα 60 λεπτά του FP3 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ομάδες και οδηγοί συνέχισαν το πρόγραμμά τους το οποίο περιλάμβανε προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών. Η πίστα είχε χάσει πρόσφυση λόγω βροχής που είχε πέσει πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός στην τελευταία του προσπάθεια με τη μαλακή γόμα σημείωσε χρόνο 1:42,514 και πήρε την 1η θέση πριν τη μάχη της pole position. Δεύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον οδηγό της Mercedes. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, με τον Βρετανό να βελτιώνεται σε σχέση με την Παρασκευή, όμως η διαφορά του από την κορυφή ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL38, ενώ 5ος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός είναι εξαιρετικός στον δεύτερο τομέα της πίστας όμως χάνει πολύ χρόνο στον τελευταίο, λόγω set-up στο μονοθέσιό του. Στην 6η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari, ο οποίος ξεπέρασε τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull.

Στις θέσεις 8 και 9 συναντάμε τους Άλεξ Άλμπον και Φράνκο Κολαπίντο της Williams, οι οποίοι έδειξαν εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes.

Οι κόκκινες σημαίες δεν έλειψαν από την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν. Η πρώτη ήταν λόγω του Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του και σταμάτησε στην άκρη της πίστας στη στροφή 16.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία προήλθε από ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν της Haas. O Βρετανος υπολόγισε λάθος στο φρενάρισμα στη στροφή 1, άργησε να καταλάβει πως δεν θα πετύχει το apex. Η αντίδρασή του ήταν καθυστερημένη και δεν κατάφερε να αποφύγει τις μπαρίερες τραυματίζοντας το μονοθέσιό του.

Η δράση συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 14:40 για να μπείτε σε κλίμα μάχης pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Αζερμπαϊτζάν

Φωτογραφίες: MErcedes-AMGF1/X