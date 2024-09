Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στους δρόμους του Μπακού.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της Formula 1 με το FP2 διάρκειας μίας ώρας. Ομάδες και οδηγοί συνέχισαν τα προγράμματά τους στους στενούς δρόμους του Μπακού, με την απογευματινή διαδικασία να πραγματοποιείται δίχως διακοπές.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός έπειτα από την έξοδο στο FP1 σημείωσε το 1:43,484 στην απογευματινή διαδικασία και ήταν στην κορυφή της κατάταξης. Δεύτερος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, με τον Μεξικανό να κάνει μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Η διαφορά του από τον οδηγό της Ferrari ήταν μόλις 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Στην 3η θέση ήταν Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν 66 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή και δείχνει αρκετά ανταγωνιστικός. Στην 4η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι της εκτός κλίματος McLaren Racing. Η βρετανική ομάδα ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα δράσης στο Μπακού μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στην 6η θέση όμως το μισό δευτερόλεπτο που του λείπει από τον Πέρεζ μπορεί να το βρει στον τελευταίο τομέα της πίστας που η δύναμη του κινητήρα παίζει ρόλο. Ο Λανς Στρολ της Aston Martin έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την 7η θέση, μπροστά από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas.

The stage is set 😍



One final hour of track action in the evening sun ☀️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/DDaI0NqfSn September 13, 2024

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Όλιβερ Μπέρμαν με Haas. O Λάντο Νόρις ήταν μόλις 17ος καθώς στο γρήγορο γύρο του με τη μαλακή γόμα ελαστικών βρήκε κίνηση.

A slipstream is great, until there's a car in the way 😅



Norris catches Gasly's Alpine on a flying lap and has to abort in the final sector.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CYr9JcNo8Q — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

Στο FP2 δεν είχαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ωστόσο αρκετοί οδηγοί έκαναν λάθη και έβγαιναν εκτός πίστας, με ορισμένους να «ξύνουν» τους τοίχους και τις μπαριέρες.

Biiiiig lock up for Max 😳



He's pushing hard out there and just manages to keep it out of the barriers!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/InGSXgzAJQ — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

H δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 14:30 για τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP2 GP Αζερμπαϊτζάν

Φωτογραφίες: FerrariF1/X