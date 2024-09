H Hyundai Motorsports αναμένεται να διευρύνει τις αγωνιστικές δραστηριότητές της, καθώς ετοιμάζεται να συμμετάσχει στον κορυφαίο θεσμό των αγώνων αντοχής.

To WEC και οι αγώνες αντοχής αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι στο άμεσο μέλλον. Η Hyundai Motorsport ανακοίνωσε πως αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα Hypercar μέσω της θυγατρικής της μάρκας Genesis.

Η κορεατική μάρκα αναμένεται να προσθέσει ακόμη ένα αγωνιστικό πρόγραμμα στη λίστα της, καθώς πλέον βάζει στόχο να διακριθεί στα κορυφαία «σαλόνια» των αγώνων αντοχής. Η Genesis αναμένεται να συμμετάσχει στο WEC και στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA των ΗΠΑ και το πρωτότυπο αγωνιστικό Hypercar της θα βασιστεί στο βιβλίο τεχνικών κανονισμών των LMDh.

Η ημερομηνία που θα κάνει ντεμπούτο δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο αναμένεται να συμβεί το 2026 και πρώτος αγώνας της Genesis θα είναι οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Ακόμη μία λεπτομέρεια που δεν έχει ανακοινωθεί είναι ο συνεργάτης στον τομέα του σασί, ωστόσο αναμένεται να το προμηθευτεί από τη γαλλική Oreca.

Προς ώρας είναι άγνωστο ποιες ομάδες θα αναλάβει την εργοστασιακή συμμετοχή της Hyundai/Genesis για το WEC και την IMSA. Το σίγουρο είναι πως το 2025 θα είναι μια χρονιά προετοιμασίας, καθώς η ομάδα με την οποία θα συνεργαστεί στο WEC θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λε Μαν (ELMS). Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν οι μηχανικοί της Hyundai/Genesis να εγκλιματιστούν στο πεδίο των αγώνων αντοχής.

