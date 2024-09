Ο Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 θα περιμένει τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής ώστε να διαπιστώσει τη θέση της Ferrari έναντι των αντιπάλων της.

Η Scuderia Ferrari και ο Σαρλ Λεκλέρ έφθασαν στο Μπακού για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στην Μόντσα την 1η Σεπτεμβρίου. Το σιρκουί πόλης μάλιστα δείχνει να ταιριάζει στην ιταλική ομάδα αλλά και τον Μονεγάσκο οδηγό. «Όπως κάθε σιρκουί σε δρόμους πόλης, έτσι και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου», δήλωσε ο Λεκλέρ.

Πάντως ο 26χρονος οδηγός εμφανίστηκε προσγειωμένος και θέλησε να κρατήσει... χαμηλά την μπάλα. «Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρήσουμε την καλή φόρμα που δείξαμε στην Μόντσα πριν δύο εβδομάδες. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι καλύτερο να μην κάνουμε προβλέψεις, τουλάχιστον όχι πριν μπούμε στην πίστα για τις ελεύθερες δοκιμές».

Ο Λεκλέρ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας οδηγών, με 217 βαθμούς, πίσω από τον Λάντο Νόρις (241 β.) και τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν (303 β.).

