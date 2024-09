Ο Βρετανός οδηγός είναι έτοιμος να τα δώσει όλα στους οκτώ αγώνες που απομένουν για το τέλος της σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις γνωρίζει πως με βάση τη δυναμική της McLaren MCL38 έπρεπε να είναι πιο κοντά στον Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1. Όμως τα πολλά λάθη στα οποία έχει υποπέσει μέσα στη χρονιά έχουν κάνει το έργο του δύσκολο στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Στο Grand Prix Ιταλίας εκκίνησε από την 1η θέση αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα. Μάλιστα, τερμάτισε πίσω και από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να τον κερδίζει στα ίσα. Παρά την απογοητευτική εμφάνιση στη Μόντσα, ο Νόρις κοίταξε να πάρει μόνο μαθήματα και πλέον κοιτάει μόνο μπροστά.

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Νόρις δήλωσε πως πέρα από το στόχο της McLaren που είναι το πρωτάθλημα κατασκευαστών, εκείνος κοιτάζει επίσης αυτό των οδηγών: «Είναι φοβερό που τελειώσαμε την ευρωπαϊκή μας περιοδεία στο βάθρο. Εδώ και 12 συνεχόμενους αγώνες είμαστε στο βάθρο. Μαζί με τους μηχανικούς μου κάναμε ανάλυση του τι έγινε στη Μόντσα και βρήκαμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να είχα αποδώσει καλύτερα εγώ αλλά και η ομάδα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Έχω απόλυτη πίστη πως η ομάδα θα δουλέψει και θα βελτιωθεί. Και τα δύο πρωταθλήματα (σ.σ. οδηγών και κατασκευαστών) είναι ανοικτά και είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου και ανυπομονώ να δω τι θα κάνουμε το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο».

