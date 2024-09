Ο Πορτογάλος αναβάτης θα συνεχίσει στο MotoGP και την επόμενη αγωνιστική σεζόν, καθώς θα οδηγεί για την ομάδα της Pramac.

Το 2025 η Pramac Racing θα ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στο MotoGP. H ιταλική ομάδα θα αφήσει τις μοτοσικλέτες της Ducati και θα γίνει η δορυφορική ομάδα της Yamaha. Επίσης μέχρι και πριν λίγες ώρες ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε συμπληρώσει την οδηγική της σύνθεση για την επόμενη χρονιά.

Αυτό όμως άλλαξε λίγο πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο. Η Pramac ανακοίνωσε πως ο πρώτος της αναβάτης το 2025 θα είναι ο Μιγκέλ Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος, νικητής 5 Grand Prix του MotoGP, θα αποχωρήσει από την Trackhouse Racing και θα γίνει αναβάτης της ιταλικής ομάδας στο νέο της… ταξίδι στο σπορ. Το συμβόλαιο του Ολιβέιρα είναι απευθείας με τη Yamaha και έχει διάρκεια δύο χρόνια.

Ο Ολιβέιρα ανέφερε για την περιπέτεια που τον περιμένει από την επόμενη σεζόν με την Pramac Racing πάνω στη μοτοσικλέτα της Yamaha: «Είναι προνόμιο για εμένα να αντιπροσωπεύω μια τόσο ιστορική μάρκα στην ιστορία του σπορ. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο MotoGP κοιτούσα με θαυμασμό τις μπλε μοτοσικλέτες. Πλέον είναι πραγματικότητα το όνειρό μου και ευχαριστώ τη Yamaha για τη στήριξη σε μία τόσο σημαντική στιγμή του αγωνιστικού προγράμματος. Ο κ. Λιν Τζάρβις ήταν το πρόσωπο κλειδί στην έναρξη των συνομιλιών και στην επίτευξη της συμφωνίας. Πιστεύω πως μπορώ να είμαι πολύ χρήσιμος και να φέρω και πάλι τη Yamaha στην κορυφή. Δεν μπορώ να είμαι πιο ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου».

Η Pramac δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον δεύτερο αναβάτη της για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ωστόσο η τελευταία θέση του grid αναμένεται να καλυφθεί από τον τωρινό αναβάτη της KTM, Τζακ Μίλερ.

Φωτογραφίες: Yamaha