Ο νεαρός Βρετανός θα κάνει τη δεύτερη φετινή του εμφάνιση στη Formula 1, όμως αυτή τη φορά δεν θα είναι με την Ferrari.

Ο Κέβιν Μάγκνουσεν στο Grand Prix Ιταλίας που κέρδισε εντυπωσιακά ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Ο Δανός οδηγός της Haas τερμάτισε στη 10η θέση και έδωσε στην ομάδα του 1 βαθμό στην προσπάθειά της να κατακτήσει την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ωστόσο μόνο χαρούμενος δεν ήταν μετά τον τερματισμό. Η FIA ανακοίνωσε πως ο Μάγκνουσεν δέχθηκε 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια λόγω του συμβάντος με τον Πιέρ Γκασλί της Alpine κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Για το εν λόγω συμβάν είχε δεχθεί επίσης 10 δευτερόλεπτα ποινής στο συνολικό του χρόνο.

Με τον Μάγκνουσεν εκτός δράσης για το επερχόμενο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν (13-15 Σεπτεμβρίου), η Haas έπρεπε να βρει έναν αντικαταστάτη. Η εύρεση του σωστού οδηγού ήταν πολύ εύκολη καθώς η αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Όλιβερ Μπέρμαν θα οδηγήσει τη VF-24 στους στενούς δρόμους του Μπακού.

Haas announce Ollie Bearman to replace Kevin Magnussen for the Azerbaijan Grand Prix, following Magnussen's one-race ban

Ο Μπέρμαν ήταν η προφανής λύση, καθώς θα αγωνιστεί για τη Haas το 2025 δίπλα στον Έστεμπαν Οκόν. Ο 19χρονος Βρετανός έχει ήδη πάρει μέρος σε Grand Prix της Formula 1 νωρίτερα στη χρονιά, όταν είχε αντικαταστήσει τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari στη Σαουδική Αραβία.

Ollie to drive at the #AzerbaijanGP



Ollie will step in to the VF-24 alongside Nico for the weekend, following Kevin's one-race suspension in Baku.