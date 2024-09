Ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει αποκτήσει προβάδισμα στο Rally Acropolis, μετά τις τρεις πρώτες ειδικές διαδρομές.

Το σκληρό του πρόσωπο έδειξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στα πληρώματα από τις πρώτες κιόλας ειδικές διαδρομές. Μηχανικά προβλήματα και ατυχήματα είχε το... μενού του αγώνα, βάζοντας δύσκολα σε οδηγούς και ομάδες.

Στην πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή, Άνω Παύλιανη 1, εγκατέλειψαν από έξοδο τόσο ο Έλληνας Λάμπρος Αθανασούλας όσο και ο Γάλλος Πιερ-Λουί Λουμπέ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, χάρη στα υψηλά επίπεδα παθητικής ασφάλειας που παρέχουν τα σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Μετά το πρωινό loop, δηλαδή το πρώτο πέρασμα από τις ειδικές διαδρομές Άνω Παύλιανη, Δάφνη και Ταρζάν, ο Σεμπαστιάν Οζιέ βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο 40χρονος Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing κινήθηκε γρήγορα με το GR Yaris Rally1, ενώ έμεινε μακριά από προβλήματα.

Κάτι που δεν ισχύει για τους κύριους ανταγωνιστές του. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Τιερί Νεβίλ (Hyundai Motorsport) έχασε αρκετό χρόνο, αφενός επειδή ξεκινούσε πρώτος και «καθάριζε» το δρόμο, αφετέρου επειδή αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του i20 N Rally1.

