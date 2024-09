Η ιταλική ομάδα της Formula 1 ανακοίνωσε τις αλλαγές που έκανε στο τεχνικό τμήμα του εργοστασίου στο Μαρανέλο και ο στόχος είναι ένας: η νίκη.

Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο στο Grand Prix Ιταλίας με τον Σαρλ Λεκλέρ, η Scuderia Ferrari προέβη σε μία σημαντική ανασύνταξη στην τεχνική δομή της. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Λοίκ Σερά θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία στον τομέα του σασί, έχοντας πάρει μεταγραφή από τη Mercedes.

O Γάλλος, είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Ferrari από το καλοκαίρι του 2023, όμως το συμβόλαιό του προέβλεπε μία εκτεταμένη περίοδο υποχρεωτικής άδειας. Ο Σερά θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 10 Οκτωβρίου και θα αναφέρεται στον επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ.

