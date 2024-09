Από το κακό στο χειρότερο οδεύουν στη Red Bull Racing, με τον Ολλανδό οδηγό να στέλνει σαφές μήνυμα προς την ομάδα του.

Το Grand Prix Ιταλίας ήταν η ιδανική ευκαιρία η Red Bull Racing να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της RB20 και να επιστρέψει στις επιτυχίες έπειτα από ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Η αυστριακή ομάδα της Formula 1 όχι μόνο δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική, αλλά δεν είχε ούτε ένα μονοθέσιό της στις πέντε πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα.

O Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε στην 6η θέση, 37,9 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή του αγώνα στη Μόντσα, Σαρλ Λεκλέρ. Η επίδοσή του ήταν απογοητευτική και μία από τις χειρότερες της σεζόν. Μετά το τέλος του αγώνα ο παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για την «σκληρή» πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται

«Έχω ήδη πει πολλά και είναι τώρα στο χέρι της ομάδας για να κάνει αλλαγές στο μονοθέσιο. Ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι πως είχαμε ένα πολύ κυρίαρχο μονοθέσιο το οποίο σε ένα διάστημα 6 με 8 μήνες είναι αδύνατο να το οδηγήσεις. Είναι πάρα πολύ παράξενο και πρέπει να δούμε από την αρχή τι έχει συμβεί. Δεν έχει σημασία σε ποια πίστα είμαστε, είμαστε κακοί παντού, χρειαζόμαστε πολλές αλλαγές», είπε o παγκόσμιος πρωταθλητής.

Difficult day, let’s aim to turn it around @redbullracing 💪 pic.twitter.com/nZm7ZTejLN

Με δεδομένο την απότομη αγωνιστική πτώση της Red Bull τις τελευταίες εβδομάδες, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε σχετικά με το αν η αποχώρηση του Άντριαν Νιούι έχει συμβάλλει στην τωρινή εικόνα: «Ανέκαθεν έλεγα πως ήθελα να παραμείνει στην ομάδα ο Άντριαν, αλλά δεν ευθύνεται αυτό για το τι συμβαίνει. Πέρυσι είχαμε ένα φοβερό μονοθέσιο το οποίο ήταν πιο κυρίαρχο στην ιστορία της F1 και το έχουμε μετατρέψει σε ένα τέρας. Πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δεν έχω πτυχίο στη μηχανική ή στην αεροδυναμική, οπότε έχω δώσει όλα όσα μπορώ. Είναι ξεκάθαρο για όλους το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση τώρα και αυτό δεν είναι εύκολο ούτε θα γίνει γρήγορα».

A tough weekend all round, but we’ll regroup and aim to come back stronger in Baku 🏁



Result || LEC, PIA, NOR, SAI, HAM, Max P6, RUS, Checo P8, ALB, MAG. pic.twitter.com/NvKNONRWSY