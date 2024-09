Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG ενθουσιάζεται με το ενδεχόμενο ο συμπατριώτης του να αναδειχθεί φέτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Έπειτα από 16 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν απολαμβάνει μια διαφορά της τάξης των 62βαθμών από τον δεύτερο της βαθμολογίας, Λάντο Νόρις. Παρά το «μαξιλαράκι» που έχει χτίσει ο Ολλανδός, η κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της καριέρας του δεν είναι δεδομένη, λόγω της δυναμικής της McLaren MCL38.

To μονοθέσιο της ομάδας του Ουόκινγκ δείχνει στην παρούσα φάση του πρωταθλήματος να είναι το ταχύτερο του grid, ενώ η Red Bull RB20 έχει χάσει απόδοση. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα στον κόσμο της Formula 1 σχετικά με το αν μπορεί η McLaren να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.

Ένας οδηγός που ξέρει από πρώτο χέρι πώς είναι η κατάκτηση τίτλων είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας, ρωτήθηκε για τις πιθανότητες του Νόρις να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο 2024: «Υπάρχουν αρκετοί ακόμα βαθμοί στο τραπέζι και το μόνο σίγουρο είναι πως δεν είναι απίθανο να πάρει το πρωτάθλημα ο Λάντο. Ο Μαξ νομίζω πως χρειάζεται μόνο να τερματίσει δεύτερος σε όλους τους αγώνες και αν ο Λάντο κερδίσει όλους τους αγώνες που απομένουν πάλι δεν θα είναι αρκετό για να πάρει τον τίτλο. Οπότε πιστεύω πως αυτό που χρειάζεται ο Λάντο είναι και η τύχη», είπε ο Χάμιλτον.

Πέρα από τη μάχη στους οδηγούς, ο 39χρονος κοιτάει με μεγάλο ενδιαφέρον και τη μάχη στους κατασκευαστές: «Αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό είναι πως η McLaren μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι, πολύ, πολύ συναρπαστικό διότι ήμουν στην ομάδα αυτή όταν κερδίσαμε το τελευταίο πρωτάθλημα. Εν τέλει όμως μας το πήραν, όμως το κατακτήσαμε από πλευράς απόδοσης κι έκτοτε δεν το έχει ξανακερδίσει η McLaren. Πιστεύω πως θα είναι πολύ ωραίο, όχι μόνο για τη McLaren αλλά και για το σπορ. Ελπίζω η μάχη τους να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος».

