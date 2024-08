Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari θέλει να επαναλάβει τον άθλο του 2019 στο GP Ιταλίας, όταν ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται στην έβδομη σεζόν του στη Formula 1 και μετράει συνολικά 6 νίκες. Μία από τις πιο αξιομνημόνευτές του είναι στο Grand Prix Ιταλίας του 2019, κόντρα στις δύο Mercedes-AMG των Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Μονεγάσκου στο σπορ, μιας και μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κερδίσει στο Grand Prix Βελγίου.

Το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο 30 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου η Formula 1 θα επισκεφθεί τη Μόντσα για το Grand Prix Ιταλίας. Η Ferrari θα παρουσιαστεί με ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων και η καλή της εμφάνιση στην Ολλανδία την κάνει να αισιοδοξεί.

